شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية هند القحطاني تثير الجدل بحركة "خادشة للحياء" .. استفزها أحد المتابعين بهذة الكلمة فرفعت له "إصبعها" الأوسط ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت المدوّنة السعودية هند القحطاني جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب قيامها بحركة خادشة للحياء خلال بث مصوّر أمام متابعيها في تطبيق "سناب شات".

وخلال ردّها على انتقادات طاولت شكلها، لا سيما جبينها من أحد المتابعين، أكدت أنها لا ترى نفسها جميلة، بل مقبولة المظهر، وذلك بالتزامن مع رفع إصبعها الأوسط... وأضافت في ردّها: "وجه طويل صوت خايس خشم رقبة زرافة سخافة المراهقة أهبي مريضة نفسيًا".

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وتابعت: "انا كده أحب أنكش وانبش.. عشان يعني شو نضحك شوي نغير جو شوي تشوفون بعض العقليات المدمرة.. يعني هذا دخيل.. دخيل الله ابتلع لسانك واقعد على شحمه والله وأقسم بالله إنك تتمنى أمنية إني أعطيك وجه والله ما أعطيك وجه يا نكرة يا مهمش".

وأردفت قائلةً: "انا عارفة الحين إن لم تكن متزوج فأنت عالة أهلك وإن كنت متزوج الله يعين زوجتك عليك يا اللامسؤول يا لمسدح المتفطح.. يجوني يقعد يعيب على شكلي.. اقرأوا انتوا.. كتب دخيل الله لا يجعلك تدخل على أحد... أنا مريضة نفسيًا وأنت أبو الراحة النفسية وجهك يجيب الاعتلال النفسي يعني شوفوا خذوها قاعدة كل اللي يسبوني لما يطلعون بأوجههم الحقيقية يطلعون بشعين.. ولا اعتراض على خلقة الله لكن دايم الحلوين ما يشوفون عيوب الآخرين يشوفون كل جميل كجمالهم".

واختتمت هند القحطاني حديثها موضحةً: "عمركم شوفتوهم بياخذون رجال ملغد ووجهه مدور.. بالعكس اللي مايل للطول كويس إيش فيه.. وجبهتي ذبحتوني الحمد لله أنا أشوف أنا ما أقول إني جميلة أنا مقبولة الشكل ويش اللي جبهتها مقاييس الوجه المثالي إنه نفس المسافة بين مقاطع الوجه نفس المسافة.. أنا الحمد لله كلها متساوية من منامة شعري إلى حواجبي ومن حواجبي إلى أنفي ومن أنفي إلى آخر ذقني نفس المقاس.. ذبحتوني".