شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الكبير الذي القي القبض عليه بعد وصوله إلى صنعاء سراً .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مليشيا الحوثي الانقلابية إن أجهزتها الأمنية ضبطت اليوم قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة ممن شاركوا في معارك محافظة البيضاء ،حد قولها، عقب تسلله إلى صنعاء بصورة سرية.



وأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية التابعة للمليشيا العميد عبد الخالق العجري أن" القيادي في تنظيم القاعدة ضبطه رجال الأمن، أثناء قدومه من محافظة مأرب لتنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة صنعاء".

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ولم تكشف المليشيا عن اسم القيادي الذي أعلنت القبض عليه وهو ما يثير الشكوك حول مصداقية إعلانها وماهية المعتقل.

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والثلاثاء قبل الماضي أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع أن جماعته تمكنت من السيطرة على ألف كيلومتر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، أسفرت عن قتل وجرح وأسر المئات من عناصر ما يسمونهم بتنظيم القاعدة وداعش في المنطقة وتدمير أكثر من اثني عشر معسكرا وتجمعا لهم، فيما وصفته بالإنجاز الكبير.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن جماعة الحوثي تحاول التضليل بشأن محافظة البيضاء.

وأضاف المالكي في تصريحات لقناة العربية حينها أن هناك علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط الحوثيين وتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء حد قوله.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت استغلال وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم في معظم الجبهات.