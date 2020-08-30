شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في صنعاء.. إنتشار أطقم قتالية وإغلاق شوارع رئيسية مع اعتلاء القناصة المباني المرتفعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء، فجر اليوم الاحد، عن إغلاق مليشيا الحوثي الموالية لإيران، عدد من شوراع العاصمة الخاضعة تحت سيطرتهم.

وقالت المصادر لـ(نافذة اليمن)، أن أطقم مدججة بالاسلحة تحمل مسلحين على متنها أنتشرت في صنعاء وأغلقت تسعة شوراع بصورة مفاجئة.

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وأضافت المصادر أن المليشيا أغلقت شارع الروضة أمام الجامع الكبير في مديرية بني الحارث، وشارع مارب جوار مصنع الغزل والنسيج بشعوب، مشيرة إلى إغلاق شارع جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء في معين.

وتابعت المصادر أن مليشيا الحوثي الإيرانية، أغلقت شارع صوفان غرب مجلس الشورى بالثورة، بالاضافة إلى وضع الحواجز الاسمنتية في جنوب الجامعة القديمة بالتحرير، وإغلاق شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين وإغلاق الشارع الذي يقع شرق وزارة المالية بالوحدة، إضافة إلى وضع الحواجز في جنوب حديقة السبعين مع اغلاق شارع الأربعين في أزال أمام موفميك.

المصادر اكدت نزول الأطقم القتالية إلى هذه الشوراع مع إنتشار كبير لعناصرها المسلحة، في المداخل والمخارج واعتلاء القناصات الحوثية على أسطح المباني المرتفعة في تلك المناطق.

وارجحت المصادر مشاركة قيادات وخبراء إيرانيين إلى جانب قيادات من الصف الاول لمليشيا الحوثي في الاحتفال بأحد طقوسهم الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني، والمتمثلة بيوم عاشورا، التي أعلنت عنها الجماعة في وقت سابق من السبت.

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