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الحوثيون يقصفون منطقة الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

الحوثيون يقصفون منطقة الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، حيث قصفت منطقة الفازة بمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.

 

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وأضافت مصادر محلية،  إن مليشيات الحوثي قامت بقصف قُرى مأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الفازة بقذائف الهاون الثقيل عيار 82 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وسلاح القناصة.

 

وأوضحت المصادر بأن حالة من الرعب والهلع سادت صفوف المواطنين في القرى المستهدفة جراء استهداف الحوثيين المباشر لهم.

 

وتستمر مليشات الحوثي بتصعيدها وخروقاتها السافرة للهدنة الأممية بإستهداف المدنيين في شتى مناطق الساحل الغربي.

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