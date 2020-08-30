القوات المشتركة تسقط طائرة مسيَّرة حوثية جنوب الحديدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط طائرة مسيَّرة حوثية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربَي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن طائرة استطلاع حوثية، حلَّقت في سماء الدُّريهمي ضمن الخروقات المتصاعدة لقرار وقف إطلاق النار، وسرعان ماتم التعامل معها وإسقاطها.
وسبق أن تمكنت القوات المشتركة من إسقاط عشرات الطائرات المسيَّرة التابعة للمليشيات الحوثية معظمها في قطاع الدُّريهمي الذي يشهد محاولات متكررة من المليشيات التابعة لإيران لاستهداف مواقع القوات المشتركة وإنقاذ عناصرها المتحصِّنين بمنازل المواطنين في مركز المديرية.
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