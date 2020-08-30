شاهد.. البحسني يطلع على الأعمال الإنشائية بمبنى إدارة المدرسة القتالية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، على سير الأعمال الإنشائية في مبنى إدارة المدرسة القتالية بالمكلا.



وتعرف المحافظ البحسني من مدير المدرسة القتالية عميد ركن عوض الجوهي على مستوى الأعمال المنجزة، والأعمال الجارية في مبنى إدارة المدرسة، إلى جانب تجهيز الميدان الخاص بالتدريب.

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وشدّد محافظ حضرموت على أهمية التعجيل في تجهيز المبنى، حتى يتسنى لإدارة المدرسة مباشرة مهامها وأعمالها بالشكل المطلوب، والاستعداد لبداية الدورات التدريبية والتأهيلية في المدرسة نهاية العام الجاري.

ووجه القائد البحسني بتذليل كافة الصعوبات والعوائق، وتقديم كافة التسهيلات للتسريع ببدء الدراسة في المدرسة القتالية.

رافق المحافظ وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن عميد ركن صالح الأحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية عميد ركن عويضان سالم عويضان، ووكيل وزارة الداخلية مدير عام أمن ساحل حضرموت اللواء ركن سعيد علي العامري.