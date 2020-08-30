مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

استَهدفت مليشيات الحوثي -الذرع الإيرانية في اليمن - منازل الأحياء السكنية في مدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قَصفت منازل المواطنِينَ بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، وأَطلقت عليها قذائف RBG، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7، في أحياء متفرقة من مدينة حَيْس.

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وأضافت أن القصف والاستهداف المتكرر بقذائف متتالية ومتنوعة خَلَق الذعر والخوف والهلع في صفوف أهالي حَيْس لا سيما النساء والأطفال.

هذا وكثَّفت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأُممية بقصف واستهداف المدنيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة في ظل تقاعسٍ أُممي تجاه تصعيد الحوثيين.