رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة المناضل اللواء عبدالله الضبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، امس برقية عزاء ومواساة إلى السفير محي الدين الضبي عزاه فيها بوفاة والده المناضل الكبير اللواء عبدالله الضبي بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.

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وأشاد البركاني في برقية العزاء، بمناقب الفقيد الذي خسر الوطن برحيله أحد أبرز رجال الثورة اليمنية 26 سبتمبر وقادتها الأوائل ومناضليها الأفذاذ الذين نذروا حياتهم في سبيل انعتاق الوطن من ربقة الإمامة الكهنوتية ومن أجل نهضته ورقيه ونظامه الجمهوري الوطني الديمقراطي .. منوها بأدواره المشهودة من خلال مسيرة حياته ومراحل عمله في مختلف المناصب القيادية والوزارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.

كما عبر رئيس مجلس النواب البركاني، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وذوي الفقيد اللواء الضبي في مصابهم الجلل .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم جميع أهله ومحبيه الصبر والسلوان.