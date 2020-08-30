بدء ورشة عمل بالمكلا حول دور الأمن في حماية المجتمع وآليات التعامل مع النساء المعنفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ، اليوم، ورشة عمل تدريبية حول تعزيز دور الأمن في حماية المجتمع وآليات التعامل مع النساء المعنفات التي ينظمها اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت ضمن برنامج أنشطة مشروع الحماية القانونية للنساء والفتيات بدعم من منظمة سيفرولد.



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وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى اكساب 30 مشاكاً ومشاركة من الجهات الأمنية والقضاة والنيابات والمحامين ،عدد من المعارف القانونية حول حماية النساء والفتيات من العنف وتمكين العاملين في مجال تنفيذ القانون الجنائي من ضباط وصف ضباط الأمن العام والشرطة النسائية وقضاة المحاكم والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من إكساب الخبرات في كيفية التعاطي مع المرأة ومنع تعرضها للعنف .

ويتلقى المشاركون في الورشة محاضرات حول آليات وتوفير الحماية القانونية للنساء المعنفات وفقًا لما ينص عليه القوانين وبخاصة التشريع الجنائي وكيفية التعامل معهن في حالة التوقيف أو الحجز بالإضافة إلى التعريف باتفاقية سيدو والقرار الأممي رقم 132‪50 وغيرهما من القوانين والمواثيق الدولية.

واكدت رئيسة الدائرة القانونية بفرع اتحاد نساء اليمن مديرة مشروع الحماية القانونية بالاتحاد علياء الحامدي ،على أهمية دور منفذي القانون من القضاة ورجال الأمن رجالًا ونساء في حماية المرأة المعنفة وعدم ممارسة ضدها أي شكل من أشكال العنف بوصف ذلك حماية للطفل والأسرة والمجتمع..مشددة على ضرورة التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة .