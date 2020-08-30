- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالوثيقة.. اللجنة الأمنية بحضرموت تقف أمام التقارير الأمنية وتقر عدم السماح بأي فعاليات جماعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وقفت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في اجتماعها اليوم بالمكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمام الحالة الأمنية بالمحافظة.
واستعرضت اللجنة الأمنية التقارير الأمنية والاستخباراتية التي تفيد معلوماتها بتربص مجاميع للقيام بأعمال تخريبية واجرامية خلال الأيام والاسابيع القادمة، هدفها استهداف أمن المواطن والمحافظة، وإقلاق السكينة العامة وحالة الاستقرار الأمني والتي جعلت من حضرموت انموذجاً أمنياً يحتذى به في عموم الوطن.
وأكدت اللجنة الأمنية بالمحافظة وهي تقف أمام هذه المعلومات انها وكما عهدها المواطن ستكون عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على الأمن العام وسكينة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وممتلكات الدولة.
وأقرت اللجنة منع أي فعاليات أو تجمّعات أو مظاهرات أو وقفات، حرصاً على سلامة المواطنين، وحتى لا تكون مدخلاً للخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم واستغلال حرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون لتنفيذ تلك المخططات والإضرار بالمواطنين، وشددت اللجنة على الأجهزة العسكرية والأمنية تنفيذ هذا القرار.
كما أهابت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة بكافة شرائح المجتمع والمواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لمواجهة هذه الأخطار المحتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. اللجنة الأمنية بحضرموت تقف أمام التقارير الأمنية وتقر عدم السماح بأي فعاليات جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.