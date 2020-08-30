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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يمنع مئات السكان في مأرب من جلب مياه الشرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مصدر قبلي بمديرية مدغل بمحافظة مأرب، إن مليشيا الحوثي، قصفت بعشرات القذائف والصواريخ بئر المياه الوحيد للشرب.
وأضاف المصدر، إن المليشيا كثفت من قصفها على البئر من أجل حرمان الأهالي والنازحين من مياه الشرب والاستخدام المنزلي.
ومنذ ثلاثة أيام لم يتمكن الأهالي في مخيمات النزوح في الزبرة، السمرة وآل راصع والخريبة، والحصور، والقرى المجاورة من جلب المياه.
المصدر أشار إلى أن المليشيا تحاول إجبار السكان والنازحين على المغادرة بهدف السيطرة على المنطقة التي تبعد 4 كيلو عن مناطق المواجهات.
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