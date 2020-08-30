شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 30 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي: المليشيا تقصف بئرا للنازحين بمأربhttps://www.elyamnelaraby.com/498067/ التحالف يقصف تجمعات حوثية بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحىhttps://www.elyamnelaraby.com/498075/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأربhttps://www.elyamnelaraby.com/498084/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/498093/ تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/498094/ اجتماع بسيئون يناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد2020/2021https://www.elyamnelaraby.com/498097/ شاهد.. وصول سفينة إماراتية إلى ميناء المكلا تحمل مساعدات غذائية وأدوات مدرسية لأهالي حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/498102/ التميمي يطلع على خطة نشاط مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/498105/



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