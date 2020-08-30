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التميمي يطلع على خطة نشاط مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

التميمي يطلع على خطة نشاط مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم ،على خطة عمل مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت.

 

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و تعرف الوكيل التميمي خلال لقائه مدير عام مكتب الشباب والرياضية رياض الجهوري ، على نتائج متابعات المكتب مع وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن واستكمال الاستاد الأولمبي بسيئون، ومقاعد وتكييف الصالة المغلقة، واشهار نادي المكفوفين والمعاقين حركياً بالوادي والصحراء.

 

و عبر الوكيل التميمي عن شكره وتقديره لجهود المكتب ودوره في تنفيذ المناشط المتنوعة..مؤكدا على تكاتف الجهود للارتقاء بالنشاط الرياضي والشبابي.

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