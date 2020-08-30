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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يطلع على خطة نشاط مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم ،على خطة عمل مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت.
و تعرف الوكيل التميمي خلال لقائه مدير عام مكتب الشباب والرياضية رياض الجهوري ، على نتائج متابعات المكتب مع وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن واستكمال الاستاد الأولمبي بسيئون، ومقاعد وتكييف الصالة المغلقة، واشهار نادي المكفوفين والمعاقين حركياً بالوادي والصحراء.
و عبر الوكيل التميمي عن شكره وتقديره لجهود المكتب ودوره في تنفيذ المناشط الرياضية المتنوعة..مؤكدا على تكاتف الجهود للارتقاء بالنشاط الرياضي والشبابي.
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