شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعترف بمقتل اللواء "القدمي" وأربعة من أبرز قيادتها الميدانية (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، مقتل خمسة من قادتها العسكريين وخمسة من عناصرها المسلحة في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّعت الجماعة خمسة من قادتها العسكريين اليوم في العاصمة صنعاء، وهم: اللواء ياسر يحيى القدمي، واللواء عبد المنعم حمود المغربي، والعقيد محمد حسين الحمران، والمقدم أحسن صالح الكليبي، والمقدم عبد الله أحمد الخضر، وفق ما ذكرت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي.

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وجرى أيضًا تشييع خمسة من الجنود المقاتلين في صفوف الجماعة، وهم: إبراهيم يحيى الحيمي، ومحمد حسن نشوان، وعبد الله أحمد هادي الماوري، وعبد الله ناصر الشاوش، ومحمد علي الحيد.

وبحسب الوكالة فإن العشرة القتلى الذين شييّعوا في صنعاء قضوا في جبهات القتال مع قوات الحكومة اليمنية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، أبرزها في محافظتي مأرب والجوف، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.