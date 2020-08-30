شكرا لبحثكم عن خبر البركاني : الحكومة في حرج كبير وهذا ما يشجع الحوثي على جرائم الإبادة في مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم السبت، "إن المجتمع الدولي يتجاهل كل هذه القضايا مما يشجع جماعة الحوثي على الغي وإراقة الدماء وتدمير المنشآت" حد قوله .
وأضاف البركاني أن "المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا بشأن الإبادة والقتل التي يمارسها الحوثيين في مأرب منذ عدة أشهر وعدم احترامهم القرارات الدولية والمرجعيات"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
ولفت البركاني خلال لقائه السفير الصيني في اليمن "إن هذا الأمر يشكل حرجا كبيرا للشرعية وضغطا فيما يخص الاستمرار بالعمل باتفاق استوكهولم".
وأشار الى استمرار جماعة الحوثي في ممارسة الابتزاز للإقليم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يخص صيانة ناقلة النفط صافر والتي تشكل خطرا جسيما على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر وما يشكل ذلك من كارثة إقتصادية وإنسانية وبيئية.
وخلال الأشهر الماضية شنت جماعة الحوثي هجمات صاروخية على المناطق السكنية في مدينة مأرب، وآخر تلك الهجمات أمس الجمعة حيث استهدفت جماعة مسجد بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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