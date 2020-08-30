شكرا لبحثكم عن خبر شرطة تعز تكشف حقيقة الإفراج عن المدعو"غزوان المخلافي" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفت شرطة تعز اليوم السبت الأخبار التي أفادت بإطلاق سراح المعتقل غزوان المخلافي.
وكانت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر الإفراج عن المدعو غزوان المخلافي من الحجز والذي تم نقله إليه في فترة سابقة على خلفية إقدامه وعصابته على أعمال مخلة بالأمن والسكينة وإقلاق للمواطنين.
وأكدت شرطة تعز أن المدعو غزوان المخلافي لا يزال في الحجز ، والأجهزة الأمنية مستمرة في تعقب بقية المطلوبين أمنيا وعازمة على إلقاء القبض عليهم وفقا لأوامر ضبط قهرية من النيابة وحتى تأخذ العدالة مجراها .
وأكدت أنها لن تتوانى في تعقب وملاحقة جميع المطلوبين أمنيا على ذمة مختلف القضايا الجنائية والأمنية، وإيصالهم للجهات المعنية وتقديم ملفاتهم للنيابة .
وأهابت شرطة تعز بجميع الإعلاميين والناشطين والمهتمين ورواد وسائل التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار خلف أي معلومات مضلله وتحثهم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ولما في ذلك المصلحة العامة .
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