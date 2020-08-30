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بيان حول تطورات فيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بيان عاجل حول تطورات فيروس كورونا في اليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس في اليمن.

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  وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة في حضرموت كما سجلت 6 حالات شفاء ، 5 منها في حضرموت وحالة وحيدة في محافظة شبوة.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء السبت (1946) منها (563) حالث وفاة و(1113) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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