بيان حول تطورات فيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بيان عاجل حول تطورات فيروس كورونا في اليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس في اليمن.

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وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة في حضرموت كما سجلت 6 حالات شفاء ، 5 منها في حضرموت وحالة وحيدة في محافظة شبوة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء السبت (1946) منها (563) حالث وفاة و(1113) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.