شكرا لبحثكم عن خبر "الجبواني" يكشف عن الدرس الذي لم يفهمه القادة في مأرب ويوجه لهم هذه الدعوة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق وزير النقل اليمني المستقيل صالح الجبواني على حادثة استهداف جماعة الحوثي جنود القوات الحكومية في أحد مساجد محافظة مأرب شمالي اليمن.

وقال الجبواني بمنشور له على تويتر :"‏تحولت المساجد في معسكرات مأرب إلى مصائد للحوثي يقتل فيها الجنود بلا وازع من دين أو ضمير".

وأضاف أن قادة الشرعية لم يتعلموا الدرس رغم تكراره عدة مرات وبطريقة مؤلمة.

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حيث قال الجبواني :" في المقابل لم يتعلم القادة الدرس تلو الدرس رغم المآسي"

ودعا قادة الشرعية العسكريين قائلا:" لا تحشروا الجنود في المساجد وأنتم في حالة حرب.. يجب حضر الصلوات الجماعية في المعسكرات لأنها غير جائزة إن كانت على حساب أرواح الجنود" .

وأمس الجمعة قتل وجرح نحو 50 جندياً على الأقل في هجوم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مسجد في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية.

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب لـ"يمن برس" إن 10 جنود على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون في الهجوم الذي وقع ظهر اليوم على مسجد معسكر القوات الخاصة شمالي المدينة.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان جريمة قصف الحوثيين مسجداً بمعسكر النصر في محافظة مأرب بصاروخ باليستي، في يناير الماضي ما أدى إلى مقتل نحو 116 عسكرياً ومدنياً وإصابة العشرات.