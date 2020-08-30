اجتماع بسيئون يناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد2020/2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد ،اليوم ، بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، الاستعدادات المكرسة لبدء العام الدراسي الجيد 2020/ 2021م .



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كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم ،الاحتياجات اللازمة لإنجاح بدء العام الدراسي سواء من المستلزمات والوسائل التعليمية وتجهيزات المباني المدرسية وكيفية التغلب على معضلة نقص المعلمين .

وأكد الدكتور فلهوم ،على اهمية التحضير الجيد لاستقبال الطلاب بالمدارس وتهيئة الأجواء المدرسية مع بداية العام الدراسي ، وإيجاد المعالجات المناسبة لإزدحام الطلاب في الصفوف الدراسية في ظل تدفق النازحين الى مناطق وادي حضرموت .

وأوضح المجتمعون أن إستعدادات العام الدراسي الجديد تمت على أكمل وجه بدأ بإصدار نقلات المعلمين وتسجيل المستجدين من الطلاب والالتقاء بهيئات الإدارات المدرسية لإنجاح العام الدراسي .