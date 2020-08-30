شكرا لقرائتكم خبر عن مدرعات تركية ضخمة تصل إلى هذه الدولة الخليجية .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت شركة “FNSS” التركية للصناعات الدفاعية تسليم مدرعات “بارس/Pars” ، محلية الصنع، إلى سلطنة عمان في إطار عقد أبرم في 20 سبتمبر 2015.

ووقعت الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عقدا مع الجانب العماني إثر فوزها بمناقصة لتلبية احتياجات القوات البرية للسلطنة من المدرعات.

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وفي إطار العقد، سلمت “FNSS” للقوات العمانية 172 مدرعة من طراز “Pars III 8×8” و”Pars III 6×6″، وكانت قد سلمت الدفعة الاولى منتصف عام 2017.

والمدرعات التي جرى تسليمها مصممة لأغراض مختلفة، بينها مدرعات تحمل برجا (25 و30 ملم)، وبرجا يعمل بتقنية التحكم عن بعد (12.7 ملم)، وأخرى قادرة على حمل قذائف هاون (120 ملم).

وسلمت الشركة أيضا مدرعات للاستطلاع والرصد والتحكم والإنقاذ والصيانة والتحصين والاتصال.