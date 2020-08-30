شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون القبض على "قيادي كبير" في صنعاء بعد قدومه من محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت جماعة الحوثي الانقلابية إن أجهزتها الأمنية ضبطت اليوم قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة ممن شاركوا في معارك محافظة البيضاء ،حد قولها.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية التابعة للجماعة العميد عبد الخالق العجري أن" القيادي في تنظيم القاعدة ضبطه رجال الأمن، أثناء قدومه من محافظة مأرب لتنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة صنعاء".

ولم تكشف الجماعة عن اسم القيادي الذي أعلنت القبض عليه وهو ما يثير الشكوك حول مصداقية إعلانها وماهية المعتقل.

Advertisements

والثلاثاء قبل الماضي أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن جماعته تمكنت من السيطرة على ألف كيلومتر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، أسفرت عن قتل وجرح وأسر المئات من عناصر ما يسمونهم بتنظيم القاعدة وداعش في المنطقة وتدمير أكثر من اثني عشر معسكرا وتجمعا لهم، فيما وصفته بالإنجاز الكبير.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن جماعة الحوثي تحاول التضليل بشأن محافظة البيضاء.

وأضاف المالكي في تصريحات لقناة العربية حينها أن هناك علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط الحوثيين وتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء حد قوله.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي حاولت استغلال وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم في معظم الجبهات.