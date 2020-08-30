شكرا لبحثكم عن خبر محكمة يمنية تصدر حكما قضائيا بشأن عقد نكاح طفلة في العاشرة من عمرها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت منظمة سياج لحماية الطفولة أن محكمة وصاب العالي الابتدائية بمحافظة ذمار قضت، اليوم السبت، بفسخ عقد نكاح الطفلة "سعود يحيى محمد" ذات العشر سنوات من زوجها الستيني.

وذكرت المنظمة -في بيان لها- أن جلسة المحكمة عقدت صباح اليوم السبت برئاسة القاضي عبد العزيز صالح العرامي.

Advertisements

وتأتي جلسة المحكمة بناء على مطالبة منظمة سياج نظراً لكراهية الطفلة للزوج والضرر الذي لحقها جراء هذا الزواج الهمجي.

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة ناشدت الأسبوع الماضي المحكمة بالنظر في القضية وفسخ عقد زواج الطفلة “سعود” التي تم تزويجها في هذا السن بشكل يتنافى مع أبسط مقومات الفطرة الإنسانية وحتى الحيوانية السليمة.

وقد حاولت الطفلة الانتحار بالسم قبل لجوئها إلى شيخ المنطقة كونها كارهة للزواج ورضاؤها غير معتبر شرعاً وقانوناً ونظراً للضرر المتيقن الواقع على الطفلة المذكورة.

وطالبت سياج في رسالة وجهتها إلى المحكمة بمعاقبة الأب والزوج وكاتب العقد بأشد عقوبة ممكنة لاعتدائهم على طفلة في هذا السن وهو ما يتعارض مع حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وأصبحت بموجب تلك المصادقة جزءاً من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجمع الدولي.