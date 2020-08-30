المليشيا تقصف بئرا للنازحين بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مليشيا الحوثي بالصواريخ بئر المياه الوحيدة للنازحين وأهالي مديرية مدغل في محافظة مأرب.

Advertisements وذكر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، أن تدمير البئر هدفه قطع المياه عن سكان المديرية والأسر النازحة في المخيمات؛ لإجبارهم على المغادرة. وبين أن قيادة السلطة المحلية وجهت بسرعة تأهيل بئرين في المنطقة، لتزويد النازحين بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن أغلب مياه الآبار في المديرية مالحة، ما يفاقم المعاناة لدى النازحين

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