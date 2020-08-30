شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني تصل الجوف لحسم المعركة مع المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة، السبت، دعما للجيش الوطني في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، لحسم المعركة مع المليشيات الحوثية بالمحافظة. وأكدت مصادر ميدانية، ان قوات عسكرية جديدة، وصلت السبت، محافظة الجوف كتعزيزات للقوات الحكومية المتمركزة في مختلف الجبهات بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن الهدف من إرسال التعزيزات للجيش الوطني، حسم المعركة مع مليشيا الحوثي الانقلابية بالجوف، وتحرير المحافظة بالكمل من الحوثيين. وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات القتالية، والتي زادت حدتها بعد محاولة المليشيات التقدم باتجاه مدينة مأرب.

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