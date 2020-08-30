شكرا لبحثكم عن خبر ”البيض” يخرج عن صمته ويدعو الانتقالي للتقارب مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه هاني البيض نجل نائب الرئيس السابق، علي سالم البيض،امس السبت، دعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين للتقارب وتجاوز مشروع الشرعية كونهم المسيطرين على الأرض شمالاً وجنوباً.

وقال البيض في تغريدة له على "تويتر" إن المشروع الذي تحمله “الشرعية” لا يحظى بقبول الممسكين بالأرض شمالا (الحوثيين) وجنوبا (الانتقالي)، مستبعدا في الوقت ذاته نجاح تنفيذ اتفاق الرياض “مهما يتم التطبيل له”.

وأشار البيض إلى أن أي مشروع وطني واجتماعي بتطلب واقعية تقبله وحاضنة شعبية تحمية وإردة تمكنه من النجاح على حد تعبيره.

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ويرى مراقبون ان تصريحات البيض تدل على التقارب بين قيادات الانتقالي الجنوبي والحوثيين ودعم ايران للطرفين .

يذكر ان علي البيض كان يدير الحراك الجنوبي الذي انبثق منه الانتقالي الجنوبي من الضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله .

ويأتي حديث البيض بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في مشاروات تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة بين المجلس والحكومة الشرعية.