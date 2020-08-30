شكرا لبحثكم عن خبر يجري طباخته على نار هادئة.. قيادي حوثي يعلن عن مفاوضات سرية مع السعودية و إتفاق وشيك والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قيادي بارز في مليشيا الحوثي، عن وجود مفاوضات سرية تجري منذ عدة أشهر بين المليشيا والمملكة العربية السعودية برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.

وقال محمدالمقالح عضو ماتسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن هناك إتفاق مازال يطبخ على نار هادئة، لكنه وللأسف اتفاق لا يؤسس لسلام حقيقي ودائم، كما أنه لن يفضي لدولة المواطنة التي يحلم بها اليمنيين.

وأشار الى أن مثل هذا الإتفاق بصيغته الحالية التي تم تسريب بعض بنودها سيعمل على تكريس الوضع الحالي للبلد الممزق من خلال جيوش متعددة الولاءات وتقاسم مشترك لنهب الثروات والموارد عبر نظام المحاصصة على غرار النموذج العراقي الذي قد يصبح أحد أهم مخرجات هذا الإتفاق.

يأتي ذلك، بعد أن أكد محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الأسبوع الماضي، بأن هناك اتصالات لم تتوقف منذ شهور مع المملكة العربية السعودية، لكنه عاد وقال بأنها لاترقى لمستوى المفاوضات؛ حد وصفه.

وخلال اليومين الماضيين أجرى مارتن غريفيث المبعوث الاممي الخاص الى اليمن زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، ألتقى فيها بمساعد وزير الخارجية الإيراني ، ضمن جهوده الرامية للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام والوصول الى اتفاق سلام بين الأطراف وفق تأكيدات لمكتبه الإعلامي.

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