شكرا لبحثكم عن خبر من أبرز المشاركين في ثورة 26 سبتمبر ضد الإمامة.. وفاة قائد عسكري بارز في الجيش اليمني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بوفاة أحد أبرز قيادات ومناضلي ثورة 26 سبتمبر 1962 ضد الإمامة في اليمن. وذكرت المصادر أن اللواء عبدالله الضبي أحد قيادات ثورة 26 سبتمبر توفى السبت، بعد صراع طويل مع المرض. Advertisements والضبي أحد أبرز قيادات الجيش الوطني المناضلين ضد النظام الإمامي خلال ثورة 26 سبتمبر في العام 1962.

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