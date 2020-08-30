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شكرا لبحثكم عن خبر وفاة قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم السبت، أحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، إثر مرض عضال الم به.
وذكرت مصادر محلية، أن القيادي في حزب المؤتمر بمديرية بني سعد، الأستاذ علي عبده جابر، توفي السبت، بعد صراع مع المرض.
وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التعازي، ينعون فيها القيادي "جابر"، واشادوا فيها بالجهود التي بذلها القيادي المؤتمري للارتقا بالمديرية، معتبرين رحيله خسارة كبيرة.
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