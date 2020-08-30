شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم.. مليشيا الحوثي تعلن مصرع خمسة من قادتها العسكريين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، مصرع خمسة من قادتها العسكريين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية.

وقالت وكالة "سبأ" الحوثية، إن المليشيات الحوثية شيعت السبت، خمسة من قادتها العسكريين في العاصمة صنعاء، قتلوا في جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني.

وذكرت الوكالة، أنه تم تشييع اللواء ياسر يحيى القدمي، واللواء عبد المنعم حمود المغربي، والعقيد محمد حسين الحمران، والمقدم أحسن صالح الكليبي، والمقدم عبد الله أحمد الخضر.

وتشهد جبهات محافظتي مأرب والجوف والبيضاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الاليات العسكرية في مختلف الجبهات.