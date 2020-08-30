شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة عربية تعلن صناعة ‘‘سيارات حديثة’’ قليلة الاستهلاك للوقود.. ورئيسها يُقدم عرضًا خياليًا للراغبين في الشراء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصر تمكنها من تصنيع سيارات حديثة لكبرى الشركات العالمية محليا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي. وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه السيارات تمهيدا لطرحها في السوق المحلية مع توفير تسهيلات لشرائها، وذلك في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير، وفي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقى المواصفات الفنية التي تضمن جدارة أداء تلك المركبات. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

وكان الرئيس المصري قد أعلن أن "من لديه سيارة عمرها 25 سنة تكون تكلفتها كبيرة سواء في الإصلاح أو الوقود، ونحن سنساعده في أن يحصل على قرض بأقل تكلفة، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي، نحن كدولة لكي ننجح في هذه المبادرات والكلام والأرقام التي أشرنا إليها خلال سنوات قليلة نستطيع الوصول إليها، هذا ما أطلبه من الحكومة ومن البنوك أيضا". facebook facebook

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