شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عسكري مشترك بين تركيا وسلطنة عمان.. يثير غضب ومخاوف الإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، عن معدات وصلت سلطنة عمان ، وبثته صفحة تركية تغرد باسم الإسطنبولي، عن المعدات العسكرية التركية التي وصلت السلطنة مؤخرا وهي دفعة جديدة من عدة دفعات وصلت في الفترة الاخيرة.

حيث استلمت سلطنة عمان اليوم آخر دفعة من المدرعات التركية، المعروفة باسم “نمر الأناضول” ، و البالغ عددها 174مدرعة.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

المدرعة صممت بهدف توفير انتقال آمن للأفراد، حيث تتمتع بقدرات حماية عالية من الجيل الجديد، وبإمكانها صد الهجمات المحتملة التي قد تتعرض لها أثناء المهمات، وذلك باستخدام نظام سلاح يتحكم فيه عن بعد.

المدرعة وبفضل ميزة الدفع السداسي، ستكون قادرة على التعامل الناجح مع كافة التضاريس الوعرة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن عمان احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً وفق إحصائيات العام 2018 بين قائمة الدول المستوردة للصناعات الدفاعية التركية بقيمة بلغت 150 مليون و516 ألف دولار.

الأمر الذي أثار غضب الإمارات من جديد، حيث يعتبر ولي عهد أبوظبي دولة تركيا دولة معادية له، وسعى ودعم إنقلاب فاشل على الرئيس أردوغان، كما دعم إنقلاب فاشل أيضا في السلطنة نفسها.

وشن الذباب الإماراتي حملة شيطنة جديدة على سلطنة عمان، لإستمرارها بإستفزاز الإمارات عن طريق التعامل مع تركيا العدو الأول لها، وإستيراد أسلحة تركية، وتتخوف من توقيع إتفاق عسكري بين تركيا و السلطنة.

يذكر أن سلطنة عمان لها علاقات تاريخية قوية مع تركيا، وعلاقتها تمتد من أيام الخلافة العثمانية، حيث سلطنة عمان الوحيدة التي لم تكن خاضعة للحكم العثماني بشكل مباشر، بل أعطت الدولة العثمانية للعمانيين حكم انفسهم بأنفسهم، وقدمت لهم كل الدعم، وساعدتهم في حربهم ضد البرتغال.

المصدر: وطن