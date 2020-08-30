شكرا لقرائتكم خبر عن اول فيديو من ارض المعركة.. تركيا تصدار البيان العسكري رقم1 ومقاتلات إف 16 تغزو سماء تركيا واندلاع مواجهة عنيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة، إن مقاتلات تركية اعترضت 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16". وأضافت أن المقاتلات التركية أجبرت المقاتلات اليونانية على التراجع من المنطقة التي كانت تركيا قد أعلنتها ضمن إعلان "نافتيكس". . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع يوم الخميس 27 أغسطس. وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح "أوروتش رئيس" (Oruç Reis) إلى مياه متنازع عليها بين البلدين شرق المتوسط مؤخرا، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

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