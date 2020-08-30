شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يغادر الولايات المتحده الأمريكية الى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عن مغادرة الرئيس هادي للولايات المتحدة الامريكية قبل قليل. وقال مصدر ان الرئيس هادي يغادر الولايات المتحدة الامريكية باتجاه الرياض. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ووصل الرئيس هادي قبل ايام الى امريكا برحلة علاجية.



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