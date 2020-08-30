شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إصلاحي بارز يكشف الرد الذي فاجأ به الشيخ " الزنداني" الحوثيين بمسجد بصعدة حين سألوه عن رأيه في " معاوية" ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي الاصلاحي البارز والنائب في البرلمان "محمد ناصر الحزمي " تغريدة كشف فيها عن موقف جمع الشيخ " عبد المجيد الزنداني " بالحوثيين في صعدة بعد الصلاة . "اليمن السعيد " ينشر نص التغريدة : "سئل الشيخ الزنداني في صعدة بعد الصلاه من قبل شيوخ في تجمع الشباب المؤمن(الحوثه) ماذاتقول في معاويه؟ وكان هدفهم احراج الشيخ ان مدحه ضج المسجدبالشتيمه وان ذمه ذم صحابيا فكان رده اسألواالحسن بن علي فهو الذي بايع معاوية على خلافةالمسلمين وليس انا وهل له ان يبايع شخصامشكوك في عقيدته". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي إصلاحي بارز يكشف الرد الذي فاجأ به الشيخ " الزنداني" الحوثيين بمسجد بصعدة حين سألوه عن رأيه في " معاوية" ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.