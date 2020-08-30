شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..(صورة) في قلب اشهر مدينة أوربية منزل متفرد شيد على الطراز المعماري اليمني وكأنه بصنعاء القديمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمنزل شيد على الطراز المعماري اليمني في احدى المدن الالمانية. وبحسب ناشطون فإن المنزل اليمني مبنيعلى الطراز التقليدي اليمني المتفرد في مدينة"هانوفر "الألمانية.

. Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..(صورة) في قلب اشهر مدينة أوربية منزل متفرد شيد على الطراز المعماري اليمني وكأنه بصنعاء القديمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.