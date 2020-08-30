شكرا لقرائتكم خبر عن هام لجميع المواطنين.. هذا ما ستشهده اليمن إعتباراً من اليوم حتى نهاية الأسبوع وتحذيرات شديدة خصوصاً مما سيحدث خلال الـ 48 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني والخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، عن توقعات ومؤشرات الطقس في اليمن خلال هذا الأسبوع الحالي.

وقال الفلكي عدنان الشوافي بحسب التوقعات الجوية، بأنه بدء من السبت 29 أغسطس 2020 وحتى نهاية الاسبوع، سيكون هناك حالة من عدم الإستقرار (تدخل أجواء اليمن تحت تأثير منطقة ضغط منخفض)، تجلب الأمطار الرعدية المتفرقة والمتفاوتة الشدة والتي قد تصل إلى الغزيرة على بعض المناطق وقد تكون مصحوبة بالرياح الهابطة وهطول حبات البرد على بعض المناطق.

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وأكد على أن أوج الحالة سيكون جلياً من بعد غد الاثنين، بكمية هطول على مستوى اليمن تقارب 160% مقارنة بالهطول للأسبوع الماضي.

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وأضاف: بالنسبة لتوزيع الهطول متوقع أن يعم مناطق واسعة في جميع المحافظات دون إستثناء من المهرة شرقاً إلى الحديدة غرباً، ويتركز بدرجة رئيسية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية.

وبين بان هذه الحالة تحمل بشائر خير خصوصاً على المحافظات الشرقية والصحاري الداخلية (المهرة -حضرموت – شبوة- مأرب – الجوف).

ولفت إلى أن درجات الحرارة الشديدة ستشهد تراجع ملحوظ و الهطول للامطار متوقع على عدة مناطق فيها.

ونبه الفلكي الشوافي من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول وحبات البرد و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.