شاهد ما فعله هذا الطفل أثناء هطول الأمطار وتدفق السيول بالعاصمة صنعاء وأثار إعجاب الجميع ودفع السلطات لتكريمه (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - كرم أمين العاصمة حمود عُباد اليوم الطفل محمد حسين الحجوري، تقديراً لمبادرته في تنظيف فتحات مجاري السيول بجولة الرويشان أثناء هطول الأمطار والتي حظيت بإعجاب المواطنين والناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي. وأكد عٌباد أن الحجوري يستحق التكريم والدعم من أمانة العاصمة والمجتمع، بما يجسد الوعي بأهمية العمل الطوعي في مختلف الظروف. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأشار إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالأمانة في تشجيع المبادرات الشبابية والطوعية. وأكد ضرورة توجيه طاقات الشباب نحو الأعمال الخدمية وتشجيعهم على برامج العمل الطوعي، واستيعاب أفكارهم ومبادراتهم لخدمة المجتمع. حضر التكريم مدير صندوق النظافة والتحسين بالأمانة فضل الروني ونائب مدير الحدائق العامة بالأمانة وضاح منصر.

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