شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن.. مصادر سياسية تكشف عن أخر توجيهات اصدرها الرئيس "هادي" قبل سفره للعلاج لنائبه وقيادة وزارة الدفاع بخصوص الانتقالي والإمارات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن لجوء الحكومة الشرعية للخيار العسكري لاستعادة السيطرة الكاملة على محافظات " سوقطرة وأبين والعاصمة السياسية المؤقتة عدن بات أمرا ملحا تفرضه التطورات الطارئة في مشهد التصعيد القائم من قبل ميلشيا " الإنتقالي" المدعومة إماراتيا. وحذرت المصادر في تصريحات خاصة من الاستمرار في عبث التفاؤل بالحل السياسي المرتكز على اتفاق الرياض المعدل من قبل "الشرعية " لا يعني سوى اعطاء المزيد من الوقت لميلشيا " الإنتقالي " ولللإمارات لفرض امر واقع في المحافظات التي تمددت اليها . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

وكشفت المصادر عن توجيهات اصدرها الرئيس " هادي " قبل سفره للعلاج في الولايات المتحدة لنائبه وقيادة وزارة الدفاع باللجوء الى الخيار العسكري لمواجهة اي تصعيد من الانتقالي يستهدف تقويض اتفاق الرياض المعدل وفرض واقع الانقلاب على المحافظات الجنوبية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن.. مصادر سياسية تكشف عن أخر توجيهات اصدرها الرئيس "هادي" قبل سفره للعلاج لنائبه وقيادة وزارة الدفاع بخصوص الانتقالي والإمارات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.