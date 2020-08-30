شكرا لقرائتكم خبر عن أبين على صفيح ساخن.. معارك ضاربة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الإنتقالي ووصول حشود عسكرية ضخمة من الساحل. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل مواجهات عنيفة في محافظة أبين، بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي المدعوم من الإمارات إثر تعزيز الأخيرة بقوات ضخمة خلال اليومين السابقين، عقب تعليق الانتقالي مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن الإمارات دفعت بتعزيزات عسكرية لقواتها في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوبي البلاد، حيث تجري هناك معارك ضارية منذ أيام.

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وقالت المصادر، وفقا لموقع المهرية نت، إن قوات الانتقالي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين قادمة من الساحل الغربي للبلاد.

مصادر عسكرية اخرى ، كشفت ان من بين التعزيزات دبابات حديثة الصنع..مؤكدا انها المرة الاولى التي يتم الدفع بدبابات حديثة الصنع في معارك محلية في اليمن.





وأوضح المصادر، أن معارك عنيفة شهدتها عدد من جبهات القتال في المحافظة، مساء الجمعة، بين الجيش الوطني وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من أبوظبي.

ولفت المصادر، إلى أن الاشتباكات تجددت في جبهة الطرية، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكن الجيش الوطني خلالها من كسر محاولة مليشيا الانتقالي التقدم باتجاه مواقعه.