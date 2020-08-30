شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام لكافة المواطنين في العاصمة صنعاء وهذا ما سيحدث يوم غدٍ الأحد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليوم السبت، عشر ساحات في مديريات أمانة العاصمة للمشاركة الشعبية في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام صباح الأحد، كما حددت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة 8 ساحات لإحياء المناسبة عصر الأحد.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن مكان التجمع في مديرية بني الحارث: “الروضة أمام الجامع الكبير”، وفي الثورة “شارع صوفان غرب مجلس الشورى” وفي شعوب “شارع مارب جوار مصنع الغزل والنسيج” وفي معين أمام “جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء”.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

كما حددت اللجنة مكان التجمع في التحرير “جنوب الجامعة القديمة” وفي الصافية: شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين وفي الوحدة “شرق وزارة المالية” وفي السبعين “جنوب حديقة السبعين وفي أزال شارع الأربعين أمام موفميك”.

وحددت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة 8 ساحات لإحياء ذكرى عاشوراء عصر الأحد في مديريات “بني الحارث، الثورة وشعوب، معين، التحرير والوحدة، صنعاء القديمة، الصافية، السبعين، أزال.

وأوضحت الهيئة النسائية أن أماكن التجمع النسائي في مديرية بني الحارث الروضة مدرسة شهداء الجوية وفي مدريتي الثورة وشعوب غرب حديقة الثورة وفي معين “مدرسة نسيبة” وفي مديريتي التحرير والوحدة نادي بلقيس وفي صنعاء القديمة ساحة الهواء الطلق وفي الصافية النادي الأهلي وفي السبعين جنوب الحديقة وأزال مجمع الثورة التعليمي.

إلى ذلك حددت اللجنة المنظمة بمحافظة صنعاء مكان التجمع في مديرية سنحان (جولة الألفين مقابل مستشفى 48)، وفي بلاد الروس (منطقة وعلان)، وفي بني حشيش (منطقة رجام.)، وفي همدان (منطقة شملان)، وفي بني مطر (متنة) وفي أرحب (جامعة أرحب)، وفي مناخة وصعفان (منطقة القدم) وفي نهم منطقة بني ستر” وفي خولان: جحانة (منطقة أسناف الجامعة)، الطيال (وادي بني سحام) والحصن (عزلة المعاين منطقة الربوع)”.