شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في صنعاء .. اعلان حالة الجاهزية واغلاق أكثر من 8 شوارع رئيسية .. وحالة الترقب والخوف لما يحدث سيد الموقف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ميليشيا الحوثي إغلاق عدد من المناطق في العاصمة صنعاء يوم غدا الأحد للاحتفال بأحد طقوسهم الطائفية المتمثلة بيوم عاشورا.
وأوضحت اللجنة الحوثية أن سيتم إغلاق المناطق التالية للاحتفال : مديرية بني الحارث: إغلاق شارع الروضة أمام الجامع الكبير”، وفي الثورة “إغلاق شارع صوفان غرب مجلس الشورى” وفي شعوب “ إغلاق شارع مارب جوار مصنع الغزل والنسيج” وفي معين إغلاق شارع “جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء”.
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كما حددت اللجنة الحوثية في التحرير إغلاق “جنوب الجامعة القديمة” وفي الصافي إغلاق : شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين وفي الوحدة إغلاق الشارع الذي يقع شرق وزارة المالية وفي السبعين جنوب حديقة السبعين وفي أزال شارع الأربعين أمام موفميك”.
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