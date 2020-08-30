شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق الشوارع في العاصمة صنعاء وهذا ما سيحدث يوم غدٍ الأحد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saedلطة الحوثيين تحدد 18 ساحة بينها 8 نسائية لاحياء يوم عاشوراء، غدا الاحد بصنعاء، وهي ذكرى مقتل الامام الثالث عند الشيعة، الحسين بن علي، حفيد النبي محمد.

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