ورد الان... مليشيا الحوثي تؤكد القبض على قيادي كبير عقب وصوله إلى صنعاء سراً .. (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مليشيا الحوثي الانقلابية إن أجهزتها الأمنية ضبطت اليوم قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة ممن شاركوا في معارك محافظة البيضاء ،حد قولها، عقب تسلله إلى صنعاء بصورة سرية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية التابعة للمليشيا العميد عبد الخالق العجري أن" القيادي في تنظيم القاعدة ضبطه رجال الأمن، أثناء قدومه من محافظة مأرب لتنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة صنعاء". ولم تكشف المليشيا عن اسم القيادي الذي أعلنت القبض عليه وهو ما يثير الشكوك حول مصداقية إعلانها وماهية المعتقل. Advertisements والثلاثاء قبل الماضي أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي يحيى سريع أن جماعته تمكنت من السيطرة على ألف كيلومتر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، أسفرت عن قتل وجرح وأسر المئات من عناصر ما يسمونهم بتنظيم القاعدة وداعش في المنطقة وتدمير أكثر من اثني عشر معسكرا وتجمعا لهم، فيما وصفته بالإنجاز الكبير. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن جماعة الحوثي تحاول التضليل بشأن محافظة البيضاء. وأضاف المالكي في تصريحات لقناة العربية حينها أن هناك علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط الحوثيين وتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء حد قوله. ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت استغلال وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم في معظم الجبهات.

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