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بعد انتقادات واسعة لحكومة معين عبدالملك وتداول كبير عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لقضية الطفلة اليمنية خديجة.... رئيس الوزراء يصدر مذكره عاجلة :

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عدن - ياسمين التهامي - رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك يوجه بتشكيل لجنة حكومية من سفارة اليمن لمتابعة قضية الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة اليمنية خديجة سمير حسن في العاصمة المصرية القاهرة، بينها مزاعم خطف، و اغتصاب.

وتضمنت التوجيهات، صرف 10 الاف دولار، من الدخل القنصلي، كمساعدة لعائلة خديجة، ومواجهة نفقات متابعة القضية التي تحولت الى قضية رأي عام في الاوساط الشعبية اليمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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