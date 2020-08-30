شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقادات واسعة لحكومة معين عبدالملك وتداول كبير عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لقضية الطفلة اليمنية خديجة.... رئيس الوزراء يصدر مذكره عاجلة : والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك يوجه بتشكيل لجنة حكومية من سفارة اليمن لمتابعة قضية الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة اليمنية خديجة سمير حسن في العاصمة المصرية القاهرة، بينها مزاعم خطف، و اغتصاب.
وتضمنت التوجيهات، صرف 10 الاف دولار، من الدخل القنصلي، كمساعدة لعائلة خديجة، ومواجهة نفقات متابعة القضية التي تحولت الى قضية رأي عام في الاوساط الشعبية اليمنية.
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