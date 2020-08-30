شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الشرعية يقدم استقالته احتجاجا على اعتقاله في مأرب وتلفيق هذه التهمة له " وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مدير أمن مديرية المصلوب بمحافظة الجوف العقيد محمد علي شمله استقالته ، احتجاجا على اعتقاله من قبل قوات الأمن في مأرب ، بتهمة بيع أسلحة الجيش الوطني للحوثيين . وبحسب وثيقة الاستقالة الخطية التي رفعها العقيد شمله ، لمدير شرطة محافظة الجوف. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

فأن الاخير وصل لحالة صعبة من التعامل الإقصائي والعنصري من قبل الأجهزة الأمنية في مأرب وفق تعبيره. وكان مدير أمن المصلوب قد تعرض للاعتقال والاحتجاز القسري من قبل القوات الخاصة بمحافظة مأرب ، بعد أن وجهت له تهمة تهريب وبيع سلاح الجيش الوطني للحوثيين .

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