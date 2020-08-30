شكرا لبحثكم عن خبر رفض قبلي واسع بخمس محافظات لتحشيدات حوثية جديدة نحو مارب والجوف بسبب ”صحراء الموت” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن رفض قبلي واسع بخمس محافظات، للتحشيدات الجديدة التي دعت لها مليشيا الحوثي، نحو مارب والجوف بعد أن التهمت "صحراء الموت" المئات من أبنائهم، خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن وجهاء القبائل بمحافظات عمران وذمار وحجة وصعدة وصنعاء، رفضوا طلبات التحشيد الجديدة للمليشيا.

ونوهت المصادر بأن ذلك الرفض يأتي بعد هلاك المئات من أبناء القبائل في صحاري الجوف ومارب.

وكان يحيى قمع، مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، أكد على أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الجبهات الصحرواية الممتدة بين محافظتي الجوف ومأرب خلال معارك الأسبوعين الماضيين.

وأضاف في تغريدات له على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، أن الجبهات الصحرواية أو ما يطلق عليها "صحراء الموت" من النضود وحتى الحبيل، شهدت معارك عنيفة تكبد فيها الحوثيين خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وأعترفت المليشيا خلال الأسبوع الماضي بمقتل عدد من مقاتليها في ذات الجبهة بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المواجهات بين أبطال الجيش المسنودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلي المليشيا في عدة جبهات بالجوف.

وتمكنت قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من إستعادة بعض المواقع والمناطق بمديرية الحزم والمتون وخب والشعف، التي كانت قد خسرتها خلال الشهور الماضية.