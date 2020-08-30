شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة الافراج عن غزوان المخلافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت شرطة تعز الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي حول الإفراج عن المدعو غزوان المخلافي من الحجز والذي تم نقله إليه في فترة سابقة على خلفية إقدامه وعصابته على أعمال مخلة بالأمن والسكينة وإقلاقة للمواطنين والآمنين.

وقالت شرطة تعز أنها تنفي تلك المزاعم وتؤكد أن المدعو غزوان المخلافي لا يزال في الحجز ، والأجهزة الأمنية مستمرة في تعقب بقية المطلوبين أمنيا وعازمة على إلقاء القبض عليهم وفقا لأوامر الضبط قهرية من النيابة وحتى تأخذ العدالة مجراها ..

كما أكدت شرطة محافظة تعز أنها لن تتوانى في تعقب وملاحقة جميع المطلوبين أمنيا على ذمة مختلف القضايا الجنائية والأمنية، وإيصالهم للجهات المعنية وتقديم ملفاتهم للنيابة .

ودعت شرطة تعز جميع الإعلاميين والناشطين والمهتمين ورواد وسائل التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار خلف أي معلومات مضلله وتحثهم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ولما في ذلك المصلحة العامة .