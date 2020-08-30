شكرا لبحثكم عن خبر أول توجيه حكومي بشأن ما تعرضت له الفتاة اليمنية ”خديجة” من قبل ثلاثة شبان (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس الحكومة اليمنية المكلف، الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجنة حكومية من سفارة اليمن في القاهرة لمتابعة قضية الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة اليمنية خديجة سمير حسن في العاصمة المصرية، بينها مزاعم خطف، و اغتصاب.

وتضمنت التوجيهات، صرف 10 الاف دولار، من الدخل القنصلي، كمساعدة لعائلة خديجة، ومواجهة نفقات متابعة القضية التي تحولت الى قضية رأي عام في الاوساط الشعبية اليمنية.

ويأتي التوجيه في ظل تضارب الأنباء بشأن صحة مايتم تداوله عن الطفلة اليمنية خديجة في مصر والتي قال ناشطون إنه تم اختطافها واغتصابها من قبل ثلاثة شبان.

وكانت السفارة اليمنية بالقاهرة، أصدرت بيان ذكرت فيه أن الطفلة اليمنية خديجة لم تختطف ولم يتم اغتصابها وأن مايشاع كاذب.

وقبل أيام قلائل أعاد ناشطون إثارة الموضوع بنشر فيديو للطفلة وهي بمستشفى قالوا فيه إنها تعرضت للاغتصاب وأن السفارة أقفلت الموضوع ويشكوا أحدهم ظروفهم المادية الصعبة.

وأثار الفيديو المنشور القضية مجددا.

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