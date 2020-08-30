شكرا لبحثكم عن خبر ”شركات هائل سعيد” توجه طلب هام لـ ” الكريمي” بشأن فوارق صرف مرتبات موظفيها (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، طلب هام لمصرف الكريمي، بشأن فوارق صرف مرتبات موظفيها.

وطالبت المجموعة من الكريمي في رسالة، أطلع عليها " المشهد اليمني "، بإضافة فوارق صرف العملة المحلية القديمة المحولة من المحافظات تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الى مرتبات موظفيها بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.

و أشارت المجموعة إلى المفارقة في التعاملات المصرفية بين الحوالات من المحافظات المحررة التي يتم احتساب عمولات عليها بنسبة 30 بالمائة، في حين لايستفيد العملاء والموظفون هناك من ذات الفوارق على التحويلات المرسلة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وأثارت ال 30 بالمائة، التي يخصمها الكريمي كعمولة وبقية شركات الصرافة، منذ قرار المليشيا الحوثية أواخر العام الماضي بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية، غضب واستنكار واسعين.



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