شكرا لبحثكم عن خبر لا وفيات .. اللجنة الوطنية تعلن مستجدات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليوم اليوم عن تسجيل (3) حالات إصابة جديدة جميعها من محافظة حضرموت كما أعلنت تسجيل (6) حالات شفاء

(5) حضرموت

(1) شبوة ولم تسجل اللجنة أي حالة وفاة لليوم ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1946) منها (563) وفاة و(1113).

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